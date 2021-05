João Palhinha, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV1, durante os festejos da conquista do título:



«É o dia mais feliz da minha vida. Era um objetivo que tinha traçado desde que aqui cheguei. A verdade é que esta equipa deu uma chapada de luva branca a quem duvidou do nosso valor. Por isso, o título ainda sabe melhor. Ficámos tristes pelos adeptos não festejarem aqui connosco, Não haveria mal nenhum penso eu. Estarem aqui ou lá fora é igual. Mas vamos celebrar juntos esta noite por Lisboa até amanhã de manhã. Fico feliz por representar este clube», referiu.