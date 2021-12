Paulinho, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV após a vitória dos leões por 3-2 sobre o Portimonense com um hat-trick do avançado:

[Estava há um ano à espera de uma noite destas?]

«Não. Claro que nós, avançados, gostamos de marcar e marcar hat-tricks é sempre especial. Não durmo a pensar nisto, nem durmo mal. O importante para mim é ganhar. Claro que fico feliz por marcar e quando é um hat-trick ainda é melhor. Mas acima de tudo ganhámos, que era o mais importante. Fechar o ano a ganhar.»

[Jogo foi complicado, mas ficou mais facilitado após a expulsão do jogador do Portimonense quando os algarvios ainda venciam?]

«O jogo era complicado, mas penso que começámos a perder de uma forma injusta. Mas a expulsão acaba por ajudar, porque ele ficam com menos um jogador e acabam por não ter tanta capacidade na transição. Mas o jogo estava completamente nosso. Estávamos com mais bola e a criar. A expulsão ajuda, mas na minha opinião já estávamos por cima mesmo a perder.»