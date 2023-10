A SAD do Sporting não vai receber prémios devido ao desempenho desportivo, de acordo com a proposta de remuneração variável aos membros executivos do Conselho de Administração aprovada esta terça-feira.



«Quanto à época de 2022/23, não houve remuneração variável, porque, apesar de se terem cumprido alguns objetivos desportivos e financeiros, o facto de a equipa do Sporting se ter situado no quarto lugar inviabilizou por completo qualquer remuneração variável», explicou o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD dos leões, citado pelo Lusa.



Bernardo Ayala recordou que a equipa de Ruben Amorim fechou a Liga da época passada no quarto posto, falhando o acesso à Liga dos Campeões e frisou que «qualquer classificação abaixo do terceiro lugar impede, em absoluto, qualquer remuneração variável».



A proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da SAD do Sporting, relativa ao exercício de 2022/23, foi aprovada por maioria assim como os restantes cinco pontos da ordem de trabalho com 1.263.354 votos a favor, 18 votos contra e 23 abstenções.



Entre os pontos aprovados, está a deliberação acerca do relatório de gestão e as contas relativos ao exercício terminado a 30 de junho de 2023, referente à época passada, que apresenta um resultado líquido positivo de 25,2 milhões de euros.