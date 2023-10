Um grupo de sócios do Sporting, incluídos no Movimento Hoje e Sempre Sporting, apelou esta segunda-feira à retirada do ponto sobre o voto universal que está previsto na ordem de trabalhos da Assembleia Geral (AG) marcada para o próximo domingo, em Lisboa.

Em comunicado, este grupo de associados contesta a inclusão para debate e votação da «introdução da possibilidade de voto eletrónico à distância nas Assembleias Gerais comuns e nas eleitorais, a par do voto presencial já previsto», devido ao modelo de reuniões magnas seguidas, que promove a votação antes e durante o debate dos assuntos.

Este movimento assegura não ser contra o voto eletrónico, defendendo «que todos os sócios com capacidade eleitoral ativa possam exercer o seu direito de voto nos núcleos, ou em outros locais, de forma presencial e de acordo com critérios a definir, mas sempre assentes nos princípios da confidencialidade, intransmissibilidade e segurança do voto».

Por isso, o Movimento Hoje e Sempre Sporting defende a retirada deste ponto, para assegurar a coesão dos sportinguistas, «numa altura em que as várias modalidades estão a iniciar a época desportiva 2023/24» e a equipa de futebol sénior está «em primeiro lugar na I Liga».

«Sendo nosso entendimento que a discussão de temas sensíveis e fraturantes, como é o caso do voto pela Internet, contribuirão para um clima de divisão, contrário aos supremos interesses do Sporting», lê-se no comunicado deste movimento.

Além deste tema, a AG do Sporting convocada para domingo (9h30), no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, vai votar o Relatório e Contas de 2022/23 do clube, a proposta de atribuição do nome Cristiano Ronaldo à porta 7 do Estádio José Alvalade e a venda de um prédio urbano que os leões possuem em Benavente, para reativação do núcleo local.