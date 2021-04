Renan Ribeiro não entra nas contas de Ruben Amorim e nem sequer faz parte do plantel principal, sendo que o treinador prefere Adán, Luís Maximiano e André Paulo. Nesse sentido, o brasileiro trabalha à parte e à espera de boas notícias.

Ora do Brasil continuam a chegar notícias do interesse de clubes locais, sendo que o último a ser colocado na órbita de Renan foi o Grémio. Com contrato até 2023 com a SAD leonina, o guarda-redes diz que essas notícias o animam.

«Continuo a treinar forte aqui no Sporting, à espera a minha oportunidade», começou por dizer ao jornal O Dia.

«Vejo com bons olhos o interesse de alguns clubes gigantes do Brasil, isso é reconhecimento do meu trabalho, mas deixo tudo nas mãos de Deus e do meu empresário.»