Ricardo Esgaio, lateral do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do empate dos leões diante do Portimonense, em Lagoa, no primeiro jogo no estágio no Algarve:

[Análise ao jogo]

- Acho que foi um jogo muito positivo da nossa parte. Pela primeira vez esta pré-época fizemos 90 minutos e foi muito bom. Tivemos índices de trabalho muito positivos. O resultado, neste momento, não é muito importante. Temos de tirar ideias do trabalho que foi muito bom e ganhar ritmo para a próxima época.

[Vai contar com forte concorrência no lado direito da defesa]

- Claro que sim, todos os jogadores que estão aqui no Sporting têm qualidade para cá estar, senão não estavam cá. Todos estão aqui para ajudar.

[Mas, além de Porro, o Gonçalo Esteves também esteve bem esta noite]

- Ele tem de continuar a trabalhar da maneira que tem trabalhado, vai ter as oportunidades dele. Este ano vamos ter muitos jogos, de certeza absoluta que vai ter oportunidades.

[Entusiasmado com Ruben Amorim?]

- Claro que sim, já sabemos como funciona o mister. Para ele é sempre no máximo, sempre no limite. É o que temos feito, dia a dia.

[Amanhã novo jogo com o Belenenses, o que pode mudar?]

- Temos de manter a mesma atitude, mostrar os mesmos índices de trabalho, depois, com a qualidade que os jogadores meterem ao de cima, tentar ganhar, mas na pré-época também não é o mais importante. Queremos trabalhar na melhor maneira para quando a época começar estarmos na melhor forma, porque vai ser uma época muito desgastante.

[CComo está a ser este regresso ao Sporting?]

- Foi muito importante para mim voltar. Como disse na apresentação, é um regresso a casa, estou muito contente e vou dar o máximo de mim para ajudar o clube da melhor maneira.