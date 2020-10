O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não espera um FC Porto mais fraco no clássico após as saídas de Danilo e Alex Telles e considera que a equipa que ganhar o jogo vai estar «melhor». Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da quarta jornada da I Liga, o técnico leonino disse esperar um adversário «forte», mas que o Sporting também «está em crescendo».

«Uma equipa não são dois jogadores. É uma equipa muito forte, há jogadores no FC Porto que têm mais jogos na Europa do que os nossos no campeonato ou como profissionais. Obviamente que não vou dizer que o FC Porto está mais fraco, é uma grande equipa, o Sporting quer ser e vai estar preparado», disse Amorim, em Alvalade.

«São equipas diferentes, momentos diferentes. Uma equipa que em três anos ganhou dois campeonatos. Nós começámos do menos um, estamos a construir, com talentos da nossa Liga, jogadores experientes que fomos buscar. Mas é sempre um clássico, fazer comparações neste momento… (pausa). Quem ganhar o jogo vai estar melhor. Agora, vejo um FC Porto forte. Há duas semanas o FC Porto ganhou no Bessa 5-0 e era uma equipa consolidada, como é agora. O Sporting está em crescendo, mas depende dos resultados, para a opinião pública e dos adeptos ser positiva», assinalou.

Questionado ainda sobre Ristovski, Camacho e Ilori, que treinam à parte, Amorim disse que abriu a «porta a todos os jogadores» que quisessem «conhecer» a sua situação no final do campeonato 2019/2020. «Toda a gente sabia a minha opinião, há certos jogadores que não conseguiram colocação e se o Sporting entender, terão de jogar pelo Sporting. Agora, é claro o plantel e os jogadores que eu quero», respondeu.

De fora do clássico estão Borja, ainda positivo à covid-19, além de Eduardo Quaresma, lesionado após estar ao serviço da seleção sub-20. «O Borja não pode, ainda está positivo, de resto penso que está tudo disponível. E o Quaresma, veio lesionado da seleção», afirmou Amorim, que falou também da política de construção do plantel e que se não consegue os jogadores que quer, «não vale a pena entrar mais nenhum».