O Sporting recebe o FC Porto este sábado, no clássico da quarta jornada da I Liga (20h30) e o treinador dos leões, Rúben Amorim, considera que a equipa leonina tem de ter a capacidade de ser tão intensa e agressiva como a de Sérgio Conceição, para lutar pela vitória.

As duas equipas partem em igualdade pontual para o desafio – seis pontos – mas os leões têm um jogo a menos, o da primeira jornada, ante o Gil Vicente.

«O FC Porto tem muito bons fatores, mas acho que o que o Sporting tem realmente de fazer é igualar a intensidade e agressividade do FC Porto. Isso é importante, temos de ser fortes na abordagem ao jogo. O FC Porto tem pontos fortes, o Sporting também tem, são equipas que já se conhecem. Se tivesse de dizer algo que o Sporting tem de fazer, é atirar-se ao jogo de cabeça, ser forte e intenso e querer ganhar o jogo, não ter medo de nada e enfrentar o jogo com muita agressividade», apontou.

Amorim considera que a postura do Sporting em lutar pelo jogo vai ser a mesma do que se a equipa estivesse em prova na Liga Europa e que, por isso, a derrota com o LASK Linz, no play-off de acesso, não ofusca o trabalho interno nem a ambição de ganhar.

«Já conseguimos ver que basta uma derrota para a confiança cair no trabalho que está a ser feito. É normal, acontece nos clubes grandes, aconteceu no ano passado, não só porque falhámos o objetivo do terceiro lugar e porque perdemos com o LASK. Uma derrota nestes clubes e, principalmente, no Sporting, tem impacto nos adeptos. Como equipa técnica, não podemos desviar-nos do caminho. Ganhamos, está tudo bem. E estava, até ao jogo do LASK. Até a comunicação social disse que estava bem e a seguir ao LASK já estava mal. Os jogadores têm de entender o jogo e estar preparados. Íamos dar o mesmo tipo de resposta se estivéssemos na Lia Europa. No fim, vamos fazer uma avaliação do trabalho do treinador e da equipa técnica. Temos confiança no nosso trabalho», explicou Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão, não crendo que Sérgio Conceição prepare o jogo de forma diferente.

«Não acredito que trabalhe ou prepare menos um jogo contra outra equipa, em comparação com o Sporting. Nós trabalhamos sempre da mesma forma, queremos melhorar, ser mais dominadores, por vezes somos muito dominadores, mas dura pouco tempo. Tenho a certeza que vai ser um grande jogo», concluiu.