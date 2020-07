Rúben Amorim desvalorizou o incidente entre Acuña e Jovane no final do jogo com o Moreirense, dizendo que «nem chegou a ser uma discussão», apenas «uma troca de impressões. Depois recordou que, enquanto jogador, passou por situações «bem piores». A fechar o tema, o treinador anunciou ainda que, «como castigo», vão jogar os dois esta sexta-feira frente ao Santa Clara.

«Como já foi dito pelo clube, não foi nada de especial, nem chegou a ser uma discussão. Foi apenas uma troca de impressões, normais em todos os clubes. É bom sinal. Isto tudo depende das vitórias e das derrotas. Se ganharmos amanhã vão dizer que é sinal que os jogadores querem ganhar, mas se perdermos vão dizer que o ambiente no balneário não é o melhor. Vamos ter de nos focar no jogo e certamente vamos fazer um bom jogo e ganhar. A partir das vitórias tudo se torna secundário», começou por destacar.

O treinador dos leões quis deixar claro que o episódio não teve importância e, para isso, confessou que viveu situações bem mais complicadas enquanto jogador. «Já vivi situações muito piores com equipas que ganharam vários títulos. Não tem comparação. Já vivi até na seleção. Imagino equipas grandes vencedoras com Paulinho Santos, Jorge Costa, Pedro Barbosa, Sá Pinto. Imagino as confusões que houve naqueles balneários. Já vivi situações bem piores, aquilo nem chegou a ser uma situação, foi perfeitamente normal», insistiu.

A fechar a questão, Rúben Amorim garantiu ainda que os dois jogadores vão jogar esta sexta-feira, mesmo com Acuña em risco de falhar o clássico do Dragão. «Em relação ao Marco, em principio vai jogar. Ele e o Jovane vão jogar por castigo pelo que fizeram», atirou entre sorrisos.