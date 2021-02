Paulinho estreou-se e Pedro Gonçalves marcou dois golos na vitória do Sporting sobre o Marítimo nos Barreiros (2-0), mas no final do jogo, em conferência de imprensa, Ruvben Amorim destacou, acima de todos, a exibição de Vitorino Antunes.

«Queria realçar o trabalho de todos e principalmente a imagem desta equipa é um pouco aquilo que o Antunes é. Penso que ele já precisava deste jogo. Tenho um orgulho imenso em ser treinador do Antunes e o jogo que ele fez hoje, sem grande ritmo, a substituir um jogador como o Nuno Mendes, a forma como ele trabalha, é imagem do nosso grupo. Queria realçar o trabalho dele hoje, não o faço muitas vezes, mas queria realçar o trabalho do nosso Vitorino`, destacou o treinador do Sporting.