Que Pedro Gonçalves está a ter um início de época de sonho com a camisola do Sporting, ninguém duvida. Mas agora, são os números que o mostram.

De acordo com a Opta, no que diz respeito a jogadores sub-23 das seis maiores ligas da Europa, só Kylian Mbappé esteve envolvido em mais golos do que Pedro Gonçalves.

O jogador contratado no verão ao Famalicão esteve diretamente envolvido em oito golos – tantos como Erling Haaland – e só a estrela francesa do Paris Saint-Germain fez melhor, com participação em 11 golos.

8 - Only Kylian Mbappé (11) has been directly involved in more goals than Sporting CP's Pote (8) among all players aged under 23 in the top 6 ranked UEFA leagues (Erling Haaland also eight). Exciting. pic.twitter.com/XDVAPEvEiY