Sporar, avançado do Sporting, em declarações à BTV, depois da derrota diante do Benfica (1-2), no Estádio da Luz, em jogo da última jornada:

- Não merecíamos perder, mas isto é futebol. Agora vamos de férias, temos de voltar mais fortes e melhorar na próxima época.

[Voltou aos golos]

- Marquei, mas não serviu de muito, porque perdemos. Não era o resultado que queríamos, portanto não foi uma grande sensação ter marcado.