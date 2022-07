O Sporting chegou este domingo à noite ao Algarve para dar início a um estágio de dez dias naquela região do país. Geny Catamo e Eduardo Quaresma não viajaram com a equipa, por motivos distintos. O médio sofreu um toque e ficou a fazer tratamento, enquanto o defesa-central deve sair novamente do clube, mais uma vez por empréstimo.

Rúben Amorim leva 31 jogadores para o estágio, incluindo vários jovens da formação. Daniel Bragança, que lesionou-se com gravidade no sábado, também não seguiu para o Algarve.

Lista dos 31 jogadores em estágio:

Guarda-redes: Antonio Adán, Franco Israel, André Paulo, Diego Calai

Defesas: Jeremiah St. Juste, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Hevertton Santos, Luís Neto, Sebastián Coates, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Flávio Nazinho, José Marsà, Diogo Travassos;

Médios: Matheus Nunes, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Renato Veiga, Rochinha, Bruno Tabata;

Avançados: Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, Fatawu, Paulinho, Rodrigo Ribeiro, Luís Gomes e Youssef Chermiti.

Os três jogos particulares no Algarve:

13 de julho: Royale Union, Estádio da Belavista, em Lagoa;

14 de julho: Villarreal, Estádio do Algarve;

19 de julho: Roma, Estádio do Algarve.