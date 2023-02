O Sporting assinou um contrato de formação com Rodrigo Nogueira, jovem médio de catorze anos que chegou ao clube no início da presente temporada proveniente do rival Benfica.

A jogar na equipa de iniciados, Rodrigo Nogueira soma esta temporada 16 jogos pelos sub-14 e, em declarações à Sporting TV, contou como surgiu a possibilidade de mudar de clube no início da época.

«Estávamos a jantar e os meus pais disseram-me que o Sporting tinha feito uma proposta. Fiquei surpreso, não estava à espera e estou a gostar muito desta nova casa. É um espaço muito acolhedor, as pessoas receberam-me bem e estou muito contente por estar aqui», contou.

Em termos de características, o jovem médio identifica-se com um jogador do plantel de Ruben Amorim. «Identifico-me bastante com o Ugarte. Somos da mesma posição e temos semelhanças», referiu ainda.