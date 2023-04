O Sporting está a avaliar a contratação do médio brasileiro Jean Lucas. A notícia foi publicada por A Bola e o Maisfutebol apurou que a chegada do jogador já tem, inclusive, a aprovação total de Ruben Amorim.

Sem espaço no Mónaco, o brasileiro quer ser negociado na próxima temporada e tem a preferência por permanecer na Europa.

Avaliado atualmente em aproximadamente seis milhões de euros, o ex-jogador de Santos e Flamengo chegou a negociar com o Palmeiras de Abel Ferreira no início do ano. Sem sucesso.

Aos 24 anos e com passagens em França também por Lyon e Brest, Jean Lucas está no clube do Principado desde 2021/22. Tem contrato válido até junho de 2026.