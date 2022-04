O Sporting continuou a preparar o encontro frente ao Gil Vicente, da 32.ª jornada da Liga.



Ruben Amorim chamou os jovens da formação Rodrigo Ribeiro, Rafael Fernandes e Diogo Pinto à sessão de trabalho desta quinta-feira. Em sentido contrário, Coates realizou apenas trabalho de recuperação no ginásio, informam os leões, que não se pronunciam sobre Islam Slimani, que continua afastado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feia, às 10h30, em Alcochete. A receção aos gilistas está marcada para as 20h30 do próximo domingo.