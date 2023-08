A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES) revelou que o entusiasmo dos adeptos do Sporting nos festejos dos golos frente ao Vizela (vitória por 3-2), no dia 12 de agosto, causou um fenómeno insólito: foi até registado por um sismógrafo.

Os 37.152 espetadores presentes no recinto reagiram efusivamente aos golos, sobretudo o de Paulinho, marcado aos 99 minutos, o que permitiu a um sismógrafo artesanal, colocado a 600 metros do estádio, registar a ocorrência de pequenos abalos.

«A estreia do leão faz a Terra tremer. O Sporting venceu o Vizela (3-2) no passado dia 12 de agosto, e a alegria dos adeptos foi tal que a Terra tremeu! Os pulos dos adeptos nas bancadas deram origem a pequenos sismos com origens artificiais», anunciou o SPES.

«A vibração foi registada a 600 metros do estádio num sismómetro de fabrico artesanal. Pelo menos dois outros sensores do IPMA nas vizinhanças do estádio detetaram os golos de Viktor Gyökeres e do Paulinho aos 90+9 minutos.»