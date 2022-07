Depois de um dia de folga, o Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos com vista à preparação para a época 2022/23.



A sessão de trabalho dos leões ficou marcada pelo regresso dos internacionais e pelo primeiro treino de Franco Israel às ordens de Ruben Amorim. Os verde e brancos dão conta ainda de «vários jogadores da formação» que trabalharam com a equipa principal.



Em sentido contrário, Jeremiah St. Juste foi o único indisponível no plantel do Sporting devido a lesão. O defesa dos Países Baixos realizou apenas tratamento.



Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h00, na Academia Cristiano Ronaldo.



Lembre-se que o Sporting vai iniciar a Liga em Braga, assim ditou o sorteio do calendário realizado na última terça-feira.