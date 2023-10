O Sporting regressou esta sexta-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, um dia depois do desaire diante dos italianos da Atalanta (1-2), para a Liga Europa, mas já com o foco no próximo jogo com o Arouca, relativo à 8.ª jornada da Liga.

Os jogadores utlizados frente à Atalanta fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Ruben Amorim.

Os leões voltam a treinar este sábado, pela manhã (10h00), enquanto o treinador vai apresentar-se no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do jogo com o Arouca, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h00.

O Sporting recebe o Arouca às 20h30 do próximo domingo.