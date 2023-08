O Sporting anunciou lotação esgotada para a receção ao Famalicão, partida da terceira jornada da Liga.



Os leões sublinham que o estádio de Alvalade vai estar cheio pela segunda vez seguida depois da partida contra o Vizela, que marcou o arranque do campeonato.



O Sporting tem duelo marcado com o Famalicão às 20h30, no próximo domingo.