Quase 50 anos depois, o Sporting voltou a vencer por 8-0 na Liga. Uma goleada de contornos históricos, e rara, que encontra par ainda antes da revolução dos cravos.

A 17 de fevereiro de 1974, em Alvalade, o inevitável Hector Yazalde assinou cinco golos – três deles em 17 minutos – frente ao Oriental, num encontro em que Nelson Fernandes e Baltasar também marcaram. Resultado final: 8-0.

Os leões foram campeões nessa época – sagrando-se, assim, o primeiro campeão de «Abril» - com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, quatro sobre o Vitória de Setúbal e seis em relação ao FC Porto.

Yazalde foi o máximo artilheiro do campeonato, com 46 golos em 30 jogos. No total, o Sporting marcou 96 golos nessa edição da Liga, sendo a melhor defesa, com 21 golos sofridos, em igualdade com o Vitória de Setúbal.

Em todo o caso, o maior triunfo dos leões na Liga remonta a abril de 1937, quando, também em casa, golearam o Carcavelinhos, por 13-0. Curiosamente, um ano antes, no mesmo local, o Sporting venceu o mesmo adversário, mas por 8-0.

A máxima goleada da história dos leões foi conseguida em Alvalade, em novembro de 1963, para os «oitavos» da Taça das Taças, ante o APOEL Nicósia, num encontro que terminou 16-1.