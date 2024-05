Durante os festejos do título de campeão nacional, Ruben Amorim garantiu que vai ficar no Sporting para a próxima temporada.



«O Sporting tem condições para ser bicampeão», começou por dizer, à SportTV, esclarecendo depois sobre se consigo ao leme.



«Sim, claro», atirou, de forma categórica.



Lembre-se que durante o discurso aos adeptos leoninos no palco do Marquês, o treinador já tinha deixado no ar a hipótese de ficar mais um ano ao comando da equipa.



«Disseram que só ganharíamos campeonatos de 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos porque não havia público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez... vamos ver», referiu



Amorim está a deixar os Leões sonhar 😇



O mister fica mais uma época?