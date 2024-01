Ruben Amorim acelerou esta quinta-feira a preparação para a deslocação do Sporting a Chaves, jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta, marcada para as 18h00 de sábado. Marcus Edwards, que já tinha falhado o jogo com o Tondela, continua com gripe e está em dúvida para o regresso da Liga.

O avançado inglês já tinha falhado o jogo da Taça de Portugal, na passada terça-feira, devido a um síndrome de gripe e, segundo apurou o Maisfutebol, o jogador continuar ainda a debater-se com a virose e voltou a falhar o treino desta quinta-feira, a dois dias do jogo em Chaves.

De resto, Ruben Amorim já contou com os titulares do jogo com o Tondela completamente integrados e totalmente disponíveis na preparação para o embate com os transmontanos, últimos classificados da Liga.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pela manhã, antes de Ruben Amorim fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h15, para a Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.