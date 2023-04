O guarda-redes David Ivanov, de 17 anos, foi novidade no treino desta sexta-feira do Sporting, a dois dias do jogo com o Casa Pia no Jamor, relativo à 27.ª jornada da I Liga (18h00).

Ivanov completou 17 anos na passada quinta-feira, 30 de março, estando a jogar pelos juvenis em 2022/23.

Em nota oficial, o Sporting não dá conta da evolução de Daniel Bragança, Jovane Cabral e Paulinho, os três atletas que estavam entregues ao departamento médico na quinta-feira.

O Sporting volta a treinar a partir das 10h30 de sábado, em Alcochete, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os gansos, feita pelas 12h15 por Ruben Amorim.