Daniel Bragança cumpriu o jogo 100 pela equipa principal do Sporting no dérbi contra o Benfica que teve Geny Catamo como herói. No final da partida, o médio falou sobre o número redondo que atingiu pelos leões.



«Nem sei dizer o que significa. Acho que não podia ter pedido melhor jogo para chegar ao número 100 do que um dérbi e com uma vitória da maneira que foi e com a importância que teve. O jogo acabou há pouco tempo, as emoções ainda não são muitas. Estou mesmo muito feliz ainda por cima porque foi num dérbi que o Sporting ganhou. É uma bela maneira de recordar o jogo 100», referiu, aos meios de comunicação do clube de Alvalade.



Bragança frisou que o Sporting foi «um justo vencedor» apesar de o Benfica «ter sido competente em alguns momentos do jogo e de ter criado oportunidades». Apesar do triunfo, o jogador não dá o título como garantido.



«É jogo a jogo. A conversa é sempre a mesma, mas é a realidade. Estamos conscientes que este passo foi muito importante, mas é jogo a jogo. Temos experiência suficiente para saber que ainda não acabou», salientou.