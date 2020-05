Frederico Varandas explicou esta segunda-feira, em entrevista ao Canal 11, as demissões no Conselho Diretivo (CD) do clube como consequências da pandemia da covid-19. Segundo o presidente, as saídas de Filipe Osório de Castro (vice-presidente) e de Rahim Ahamad (vogal) já estavam previstas há dois meses.

«O comunicado é de hoje, mas é algo para que o CD já estava preparado há dois meses. Estamos a viver a maior crise dos últimos cem anos. Está a ser afetado o clube, mas também as empresas e as famílias. Estes dois elementos do CD são dois elementos que deram muito ao clube, são dois empresários e, como outros colegas do CD, não são renumerados. Nunca ganharam um tostão no clube. Se já é difícil, no dia a dia, conciliar as suas vidas profissionais com as obrigações que tinham no Sporting, esta pandemia virou o mundo deles», começou por explicar.

Filipe Castro é empresário na área da hotelaria, enquanto Rahim Ahamad tem u grupo empresarial que atua nos mercados nos Emirados e em África. «Alertaram-me para as dificuldades que estavam a ter nas respetivas empresas. O Filipe terminou, ele não queria sair antes de terminar, um projeto com a EDP onde vamos tornar muito mais eficiente a parte energética do estádio, da academia, do pavilhão. Vamos ter um Sporting mais eco-friendly e mais green, com uma poupança de cerca de 180 mil euros por ano», destacou.

Duas saídas que o presidente explica com a atual crise que obrigou os dois empresários a concentrarem-se nas respetivas empresas em detrimento do clube. «Estamos a sair da crise sanitária, mas estamos a entrar no furacão da crise económica e financeira», referiu ainda.