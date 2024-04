Na receção apoteótica em Alvalade, o plantel do Sporting recebeu cânticos de apoio à saída de Alvalade após o jogo com o Famalicão. Ruben Amorim foi um dos mais ovacionados e fez questão de parar o carro para ouvir quem esperou pela equipa até de madrugada.



Com sete pontos de avanço sobre o rival Benfica a cinco jornadas do fim, há já quem veja o título ao virar da esquina. O Marquês pode ainda não estar reservado, mas para muitos adeptos já não há como controlar o entusiasmo.



Veja o momento partilhado por um adepto leonino nas redes sociais: