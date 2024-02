Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória dos leões sobre o Moreirense por 2-0

«Queria mandar, em nome do grupo do Sporting, um abraço para o João Neves e para o António Silva, em nome de todos. Os nossos sentimentos, há coisas mais importantes do que o futebol. Foi um jogo difícil, sabíamos que o guarda-redes ia bater muitas bolas longas no avançado. Entrámos bem, fortes. Estivemos bem e conseguimos os três pontos.

Graças a Deus já fui campeão neste clube, agora é pensar que queremos estar em todas as competições, vamos jogar contra uma equipa que nos criou muitas dificuldades, não pareceu, mas criou. Queremos continuar na Liga Europa.

Só pensámos neste jogo, não pensámos no jogo de quinta-feira. Não pensámos se tínhamos um toquezinho ou outro, mas a verdade é que jogámos num sintético na quinta-feira.

É essa a mensagem que passa no balneário. É isso que os jogadores, que o Sporting quer, conquistar títulos.»