O Sporting vai defrontar o Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões e Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, assumiu que a tarefa não será fácil.

«Será um jogo complicado como seria de esperar. Não há adjetivos para qualificar o Manchester City, que é a equipa que lidera a Premier League. Se não é a melhor, está no top-3 das que melhor futebol praticam na Europa e têm um excelente treinador», começou por dizer, em declarações à Sporting TV.

«Vai ser um jogo extremamente competitivo, o Man City será favorito, mas iremos competir e no final veremos o resultado. Será mais um patamar para cimentar o nosso projeto com jogadores jovens e estamos contentes por ter a oportunidade de lutar com uma equipa como o Manchester City», acrescentou.

Já sobre o confronto pessoal entre Pep Guardiola e Ruben Amorim, o dirigente elogia o treinador catalão, mas garante acreditar que Amorim pode chegar ao mesmo nível.

«O Pep é considerado um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor. Pessoalmente, acredito que o Ruben irá chegar a esse patamar porque neste momento está entre os mais promissores da Europa.»

Viana afirmou ainda que será positivo defrontar Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, jogadores que elogia.

«Eles têm jogadores portugueses extremamente bons, que têm estado a bom nível e será um prazer revê-los e jogar contra eles», concluiu.