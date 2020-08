Bruno Fernandes deixou rasgados elogios a Stefan Ristovski, depois de o macedónio ter usado a braçadeira de capitão do Sporting pela primeira vez, no particular frente ao Belenenses. A boa relação entre os dois não é nova, com a cumplicidade entre ambos a verificar-se dentro e fora das quatro linhas.

Numa publicação nas redes sociaisl, o internacional português referiu que nunca tinha visto um jogador estrangeiro sentir tanto o clube de Alvalade.

«Sei o quão orgulhoso e emocionado estás pela oportunidade de seres capitão do clube que tu tanto amas! Nunca vi um estrangeiro tão respeitador e dedicado pelo nosso país e pelo clube que representa. Mereceste isto e mereces ainda mais», disse Bruno Fernandes no seu Instagram.

O comentário até foi em jeito de resposta, já que o lateral-direito verde e branco foi o primeiro a reagir à nomeação de capitão por parte Rúben Amorim.

«Obrigado pela braçadeira de capitão! É uma honra. Venho de um país muito pequeno. Muitos jovens e crianças sonham em jogar neste nível. Para mim hoje foi um grande dia e é um orgulho enorme usar a faixa capitão e representar o Sporting Clube de Portugal», escreveu.