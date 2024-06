Toni deslocou-se até ao Estádio José Alvalade para uma última despedida de Manuel Fernandes.

Símbolo do Benfica, quis deixar uma mensagem ao antigo colega de profissão e «rival» e uma das maiores lendas do Sporting.

«Homenagear o Manuel Fernandes é homenagear alguém que marca o futebol português e naturalmente marca o futebol do Sporting. Ele é do Sporting, mas é mais do que isso, é transversal. Penso que o Portugal desportivo nutre pelo Manuel respeito e admiração pela história que criou no futebol português. Foi um homem bom que partiu, amigo do seu amigo e que nos deixa muita saudade», refere Toni.

Recordar que o velório decorre este sábado, no Estádio José Alvalade até às 23h30 e no domingo, o cortejo fúnebre parte da Praça Centenário às 11h.