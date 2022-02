São dias de emoções fortes aqueles que Manuel Ugarte tem vivido.

Titular no clássico do Dragão, o uruguaio pode repetir o lugar no onze diante do Manchester City, mas fora dos relvados também se tem superado.

Na antevisão ao duelo com os citizens, o médio do Sporting confirmou já ter passado no exame de código «em português» e diz que lhe saiu «um peso» de cima.

Ora veja: