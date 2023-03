O extremo do Sporting, Marcus Edwards, salientou a importância da vitória sobre o Arsenal em Londres, que considerou um «momento de loucos e especial», até porque serviu para unir o grupo.

«Aproximou-nos a todos bastante porque às vezes a época tem sido difícil, portanto vencer assim, avançar para a próxima fase diante de uma equipa como o Arsenal fez algo quanto ao ambiente que se vive diariamente nos treinos», disse o jogador inglês em entrevista à Sporting Tv.

«Todos diziam que o Arsenal era favorito mas nós, enquanto equipa, e o mister Rúben acreditávamos porque sabemos quão bem treinamos todos os dias. Jogamos o jogo pelo jogo e sabemos o quão bem conseguimos jogar e quão bons somos. Quando estávamos a ver as imagens do Arsenal sabíamos onde os podíamos afetar durante o jogo. Estávamos confiantes de que podíamos ganhar e conseguimos», acrescentou.

Edwards entende que os jogos com os gunners mostram «o nível» que o plantel leonino tem e reconhece que os quartos de final da Liga Europa estão apetrechados de boas equipas, entre as quais a Juventus, adversário do Sporting.

«Este ano todas as equipas que estão na Liga Europa podiam estar na Champions na fase a eliminar. O nível da competição é alto, mas nós somos tão bons quanto eles», frisou.

O jogador de 24 anos considera que está a protagonizar a melhor temporada da carreira, embora ainda sinta que tem «um longo caminho a percorrer».

Edwards recordou também a chegada a Alvalade, há um ano e dois meses. «Foi uma grande mudança para mim. Cheguei a meio da época e foi uma grande mudança passar do V. Guimarães para o Sporting, pois é um clube que está um nível acima. Tive de me adaptar de uma forma muito rápida, o treino é diferente, o treinador exige muito de ti e levei algum tempo até me habituar a isso e estar integrado na equipa. Quando olho e comparo os primeiros meses com o atual, acho que evoluí»

O atacante inglês deixou palavras elogiosas aos treinador Ruben Amorim, um dos responsáveis pela sua evolução.

«Acho que há várias diferenças. O treinador ajudou-me muito na parte tática porque ele é muito bom. Ajudou-me a amadurecer dentro de campo, a olhar para o futebol de maneira diferente, em vez de ser apenas jogar», contou.

Edwards abordou ainda a forte amizade que mantém com Jeremiah St. Juste, companheiro de equipa que conheceu em 2018/19, quando esteve emprestado pelo Tottenham ao Excelsior e o defesa-central alinhava no Feyenoord.

«É um verdadeiro irmão que conheci e, mesmo que ele seja dos Países Baixos, falamos de onde viemos. Jogámos ao mesmo tempo na mesma liga [neerlandesa]. Até vivíamos no mesmo prédio. Ele disse-me depois de um jogo que eu era bom jogador. Todos os dias temos conversas profundas sobre a vida, futebol, ambições e tudo aquilo que queremos na vida», revelou.

Edwards soma 10 golos e oito assistências em 40 jogos pelo Sporting esta temporada.