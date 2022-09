Marcus Edwards foi um dos nomes em destaque no triunfo do Sporting sobre o Tottenham (2-0), na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O extremo inglês notabilizou-se, sobretudo, pela arrancada nos descontos do primeiro tempo em que ficou perto de marcar à antiga equipa.

«Sabe bem ganhar assim, não podia estar mais feliz», começou por dizer aos microfones da BT Sports. «Merecemos este resultado, mostrámos como podemos jogar. Não diria que foi extra especial [por ser contra o Tottenham] mas é um sentimento estranho porque joguei muito tempo nos spurs. É bom ver muitas pessoas que conheço.»

O atacante leonino diz que se sente em casa no Sporting, pois é um «sentimento de família», mas não escondeu a vontade de regressar ao país Natal e representar a seleção.

«Claro, é a minha casa, claro que quero voltar um dia», referiu. «A seleção não me passa pela cabeça, só me foco no que estou aqui a fazer, não penso muito nisso. Claro que seria bom.»

As palavras de Edwards: