Ruben Amorim anunciou nesta segunda-feira que Morita vai falhar o jogo com o Marítimo da Taça da Liga, uma vez que voltou com queixas do Mundial, onde esteve ao serviço do Japão.

«Voltaram jogadores da seleção, mas o Morita vem com mazelas e vai ter de ficar de fora. Não sei quanto tempo é que vai estar fora, mas temos de nos preparar para qualquer eventualidade. Temos outras opções e temos de as preparar», revelou, apontando os nomes que podem substituir o médio nipónico.

«Jogadores como Mateus e o Dário, notou-se bem o trabalho que fizeram. O Sotiris teve mais tempo para treinar. Toda a equipa e os jogadores estiveram cá todo o tempo, melhoraram e o não sofrermos golos foi prova disso», defende.

De resto, Amorim anunciou mesmo que um dos jovens médios vai mesmo ser titular.

«O Mateus Fernandes vai ser titular porque trabalhou para isso, e agora tem de corresponder em campo. Mas eu sei o valor dele, por isso não tem pressão nenhuma», notou.

O treinador revelou depois que também Jovane será titular na partida marcada para esta terça-feira.