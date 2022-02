No final do jogo em Alvalade com o Sporting, Pep Guardiola considerou que Matheus Nunes é nesta altura um dos melhores jogadores do Mundo.

Questionado na antevisão ao jogo deste domingo entre os leões e o Estoril, Ruben Amorim reagiu pela primeira vez ao elogio do treinador do Manchester City, referindo por mais do que uma vez que precisa de continuar a trabalhar.

«Vejo com agrado outros treinadores reconhecerem a capacidade do Matheus. Acho que ele pode ser muito melhor. Acho que ele tem de ficar contente com os elogios, mas não ligar muito. O futebol é o dia a dia e ele tem de provar sempre no dia a seguir o jogador que ele é», disse.

Ruben Amorim lembrou que o estatuto de Matheus no plantel do Sporting era outro no ano passado e frisou que no início desta época havia quem criticasse a escolha do jovem futebolista para o lugar anteriormente ocupado por João Mário. «Perdemos um jogador, neste caso o João Mário, que jogou na posição dele durante todo o ano e houve muita gente que não concordou com a aposta - que já era muito séria, mas mais séria - no Matheus Nunes. Ele aproveitou e tem de ver que no início da época não era o pior e agora não é o melhor. Tem de trabalhar e manter o nível. Porque é muito importante ele manter a concentração para estar sempre assim como ele tem estado ultimamente.»

Recorde-se que Ruben Amorim foi o treinador que lançou Matheus Nunes no futebol profissional, na última parte a época 2019/20. «Lancei-o eu, como poderia ter sido outro treinador. Era muito claro que ele era um grande talento. Agora, acho que ele ainda pode melhorar muito e tem muito a trabalhar», reiterou.