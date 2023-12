Meia temporada ao serviço do Sporting bastou para Mauro Couto levar os responsáveis leoninos a avançar para a sua contratação.

O jogador de 18 anos, que estava cedido pelo Paços de Ferreira, assinou em definitivo pelos leões, depois de sete jogos e três golos na equipa B, além de uma partida e um golo nos sub-23.

«O sentimento é de uma felicidade enorme. Quando cheguei, emprestado, o meu objectivo era ficar cá por mais anos. Hoje é o dia em que isso acontece e estou muito feliz por isso», afirmou o internacional sub-18 e sub-19 português, que já alinhou na Liga pelos castores.

Mauro Couto revelou ainda que tem o «objetivo de chegar à equipa principal» do Sporting e escolheu Marcus Edwards e Sebastián Coates como as referências no clube.

«Escolhi o Edwards porque tem um estilo semelhante ao meu e o Coates por ser Sporting. No entanto, vejo todos como referências. Quando treinamos na equipa principal conseguimos aprender muito com qualquer um. São pessoas que quero seguir porque estão no lugar onde quero estar», sublinhou.