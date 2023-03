Os atletas Miguel Marques e Catarina Ribeiro, do Sporting, sagraram-se este sábado campeões nacionais dos 10 mil metros, numa prova que decorreu em Burjassot, em Espanha, complementarmente com o Campeonato de Espanha e com o Torneio Ibérico da distância.

Miguel Marques terminou a prova no 10.º lugar, com 28.52,42 minutos (recorde pessoal), que teve como vencedor o espanhol Ílias Fifa (27.59,76), e sagrou-se campeão nacional pela primeira vez, após ter sido segundo em 2021 e terceiro em 2020 e 2022.

Atrás dele chegaram dois atletas do Benfica, Duarte Gomes, 13.º (29.13,01 minutos), que ficou perto do seu recorde pessoal, e André Pereira, 14.º (29.23,46), que superou o seu anterior máximo.

Na corrida feminina, as atletas espanholas também não deram hipóteses e chegaram nas sete primeiras posições, tendo a vitória pertencido a Isabel Barreiro, com a marca de 32.03,38 minutos.

As atletas portuguesas nunca andaram nos lugares da frente e a primeira a cortar a meta foi a sportinguista Catarina Ribeiro, com 33.03,10 minutos, na oitava posição, que assim se sagrou, pela primeira vez na carreira, campeã nacional.