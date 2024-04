O Sporting venceu o Marítimo por 36-31 e garantiu a presença na «final four» da Taça de Portugal de andebol.

Na Madeira, os comandados de Ricardo Costa estiveram sempre por cima do encontro e ao intervalo já venciam por seis golos (18-12). Destaque para os sete remates certeiros de Martim Costa, o melhor marcador do encontro do lado leonino. Délcio Pina e Rúben Santos apontaram ambos sete golos e estiveram em bom plano na formação insular.

Já no segundo tempo, o Marítimo ainda chegou a reduzir a desvantagem para três golos, com o marcador a registar 27-30, mas um último fôlego dos leões permitiu ampliar de novo a vantagem.

Com esta vitória, o Sporting junta-se assim ao Póvoa AC, ao Belenenses e ao FC Porto na próxima fase da Taça de Portugal. Resta agora saber a data e o local onde se vai realizar a «final four» da prova.