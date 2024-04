Foram 18 as vezes que se gritou golo nestes quatro jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, um registo apenas visto, até esta noite, por uma vez na história, em 2011.

A eliminatória começou agitada, com o empate a três entre Real Madrid e Manchester City, e a igualdade a duas bolas entre Arsenal e Bayern de Munique. Logo aí foram dez golos.

Esta quarta-feira, mais oito golos: cinco na vitória do Barcelona em casa do Paris Saint-Germain e três no triunfo caseiro do Atlético de Madrid ante o Borussia Dortmund.

Igual, segundo o jornalista MisterChip, só mesmo em 2011: nessa altura, o Real Madrid goleou o Tottenham (4-0), o Schalke venceu em casa do Inter de Milão por 5-2, ao passo que o Barcelona triunfou na receção ao Shakhtar por 5-1. A exceção foi mesmo o Manchester United, que ganhou 1-0 em Londres, frente ao Chelsea.

De resto, e ainda segundo o MisterChip, só em 1957, ainda como Taça dos Campeões Europeus, se viu mais golos na primeira mão dos quartos de final: nesse ano, houve 19 golos.