Obrigado. Pela emoção, pelo espetáculo, pela imprevisibilidade e pelo desafio de reescrever – vezes sem conta – o arranque desta crónica. Se, a princípio, a noite em Madrid desenhava-se com contornos de pesadelo para o Manchester City, então os comandados de Guardiola edificaram a ascensão ao paraíso, ainda que num ápice tenham regressado à Terra.

A súmula do primeiro «round» dos quartos de final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Man. City (3-3). Uma autêntica montanha-russa. Obrigado pela magia até à pausa na eliminatória.

Numa partida que não contou com De Bruyne entre os titulares – de acordo com a imprensa britânica atormentando por uma indisposição intestinal nas horas que antecederam o jogo – Rúben Dias capitaneou os campeões europeus.

Reveja, aqui, o filme do jogo.

Perante um ambiente ensurdecedor – e arrepiante – os «Citizens» silenciaram o Santiago Bernabéu ao fim de dois minutos. Na sequência de uma falta desnecessária de Tchouaméni a meio-campo – e que valeu cartão amarelo, o que arreda o francês da segunda mão – Bernardo Silva surpreendeu.

Quando se esperava um cruzamento, o criativo português tirou as medidas e visou a baliza de Lunin. Surpreendido pelo arco exterior, o ucraniano não conseguiu parar o remate, ficou mal na fotografia e soltou a euforia entre os forasteiros.

Foi o quarto golo de Bernardo Silva ao Real Madrid, ao cabo de sete jogos, e o segundo nesta Liga dos Campeões.

Vini Jr. e Rodrygo, os diabos

Em desvantagem, os anfitriões apenas foram capazes de ensaiar a resposta ao 12.º minuto por Camavinga. Ainda assim, o remate de longa distância do francês desviou em Rúben Dias, enganando Ortega.

No reatar do duelo, o Manchester City tentou visar a baliza contrária, avançando oito unidades. Contudo, sucedeu-se uma perda de posse fatal. Nos pés de Vini Jr., em milésimas de segundo, o esférico foi bombeado, pela esquerda, para a corrida de Rodrygo. Perante Ortega, o brasileiro contou com Akanji para consumar a reviravolta. De forma consecutiva, os «Merengues» contaram com a «estrelinha» da Champions. Estavam decorridos 14 minutos.

Concretizado o que, porventura, poderia ser considerado o mais complicado, o Real Madrid estacionou a defesa, tornou o meio-campo compacto e contou com Vini Jr. e Rodrygo para instalar o pânico na defesa contrária. Quanto aos «Citizens», a ansiedade era por demais evidente, a começar pela incapacidade em construir e efetivar a resposta à desvantagem.

Entre oportunidades, sempre construídas à esquerda por Rodrygo e Vini Jr., os «Blancos» iam desperdiçando o terceiro golo. Entretanto, na outra extremidade, Haaland estava desaparecido, silenciado – e de que maneira – por Rüdiger.

Foden e Gvardiol, abençoados pés

Para a etapa complementar, os campeões europeus – e do Mundo – prometiam maior clarividência. A julgar pelos lances trabalhados por Grealish, Foden e Bernardo Silva, o empate voltou à equação. Face à ineficácia do Real Madrid – que até parecia acomodado e despreocupado com as oportunidades falhadas – Foden efetivou, por fim, a reação dos «Citizens». Descaído para a direita, o «baixinho» dominou, mirou as redes e desferiu um arco indefensável, assinando o quinto golo na Champions.

Atordoados, os «Merengues» foram incapazes de suster a fúria dos ingleses. Cinco minutos volvidos, mas desta feita pela esquerda, Gvardiol subiu, puxou a si os holofotes e assinou um belíssimo golo. À boca da área, o defesa croata tentou a sorte, encheu o pé e soltou a festa nas hostes forasteiras. Uma vez mais, Lunin até poderia ganhar asas, nada mais poderia fazer.

Foi preciso regressar à mó de baixo, e ouvir alguns assobios do tribunal do Bernabéu, para o Real Madrid reagir. Aos 79m, e quando, uma vez mais, se antevia uma tarefa complicada para os comandados de Ancelotti, Valverde repôs a igualdade, à lei da bomba. Em resposta a cruzamento perfeito de Vini Jr., da esquerda para a direita, o uruguaio aplicou um «amorti» primoroso, teleguiando o esférico rente à relva, para frustração de Ortega.

Até final, o marcador não mais mudou, mas a expectativa prevaleceu até ao derradeiro apito. Para o rescaldo, escasseiam os adjetivos para esta autêntica montanha-russa. Para sorte dos apaixonados pelo jogo – e para desespero de quem tiver de ensaiar crónicas – haverá mais emoção dentro de uma semana, a 17 de abril (quarta-feira).

Nota para o trabalho de Rüdiger. Se Haaland esteve desaparecido em campo, foi por responsabilidade do defesa alemão. Em todo o caso, Guardiola apenas lançou Julian Alvarez aos 87m, mas para o lugar de Foden.

Pelo meio, o Real Madrid, líder da La Liga, visita o Maiorca. Por sua vez, o Manchester City recebe o «aflito» Luton Town. Os comandados de Guardiola terão nova prova de consistência, numa altura em que a disputa pelo título na Premier League segue em píncaros.

Consulte, aqui, as melhores imagens do encontro.

Ancelotti atinge os 200 jogos na Champions

Na noite em que cumpriu 200 partidas, como treinador, na Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti anotou o segundo empate ante Guardiola, em 11 partidas (3V-2E-6D). Se o italiano perdeu seis duelos frente ao catalão – sobretudo enquanto timoneiro do Everton – sorriu mais vezes na Liga dos Campeões, eliminando, sempre pelo Real Madrid, o Bayern Munique (13/14) e o Manchester City (21/22).

Do outro lado, Guardiola anseia repetir o feito da última época, em que foi o responsável pela queda dos «Merengues», contando com o bis de Bernardo Silva (2-0).

Ancelotti acumula quatro Ligas dos Campeões, enquanto Guardiola conquistou três. O outrora treinador do Barcelona empatou pela sexta vez ante o Real Madrid, em 24 duelos.

Dito isto, muitos milhares assinariam para avançarmos já para a segunda mão desta eliminatória. Por agora, há apenas uma certeza. Tchouaméni não jogará, uma vez que viu cartão amarelo esta noite.

