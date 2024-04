A noite desta terça-feira teve um pouco de tudo, no que à Liga dos Campeões diz respeito. No Emirates, o Arsenal começou por mandar no jogo, entregou depois a batuta à orquestra alemã, mas acabou por salvar o empate graças ao talento vindo do banco de suplentes.

O 2-2 no marcador deixa a eliminatória em aberto para a segunda mão, em Munique, na próxima quarta-feira.

Na capital britânica, os comandados de Mikel Arteta entraram bem no jogo, com vontade de surpreender e conseguiram fazê-lo aos 12 minutos. A enorme passividade perto da área trouxe dores de cabeça para o Bayern, que deu espaço a Bukayo Saka, algo que nunca deve ser permitido. Com um remate colocado, o internacional inglês colocou os «gunners» a vencer, sem qualquer hipótese de defesa para Neuer.

Pouco depois, Ben White teve nos pés a oportunidade de ampliar a vantagem para a equipa da casa, mas na cara do experiente guardião germânico, não conseguiu fazer melhor do que atirar à figura.

Esta situação trouxe à tona uma das velhas máximas do futebol e como quem não marca, acaba por sofrer, um contra-ataque letal restabeleceu a igualdade no marcador. O passe de Sané foi meio golo, sendo que o restante foi construído por Goretzka e Gnabry, numa jogada cem por cento alemã. O camisola sete só teve de encostar para assim gelar as bancadas do Emirates.

Só que o verdadeiro golpe de teatro chegou à passagem da meia-hora de jogo, altura em que emergiu um fantasma do passado. Uma infantilidade de Saliba deu ao Bayern a oportunidade de fazer a cambalhota no resultado, através de penálti. Num palco de boas memórias para Harry Kane, o avançado não tremeu e aplicou o castigo máximo à turma de Arteta, quando ainda tentava recuperar de uma nota menos bem conseguida.

O resultado manteve-se até ao intervalo e para o segundo tempo, veio um jogo menos ativo em termos de oportunidades. Arteta viu uma janela aberta para lançar alguma frescura do banco de suplentes e os resultados não demoraram muito a chegar. Gabriel Jesus sambou na defesa adversária e serviu de bandeja o golo do empate a Trossard, que atirou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes.

Foi já nos últimos minutos que as emoções voltaram a estar à flor da pele, para ambos os lados. Primeiro, a irreverência de Musiala quase trouxe novo balde de água fria para os adeptos da casa, quando assistiu Coman para um remate ao poste muito perigoso. Só que a temperatura no Emirates subiu e de que maneira, quando no último lance do encontro, Saka caiu na área do Bayern e ficou a pedir penálti. O árbitro teve uma opinião diferente e 2-2 foi o resultado final.

Tudo vai ficar decidido em Munique, na próxima quarta-feira, com a certeza que tem de haver um vencedor, seja no tempo regulamentar ou através de grandes penalidades.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN)