O Sporting abriu as portas do balneário e mostrou o discurso arrepiante que João Matos fez antes da final da Liga dos Campeões de futsal contra o Barcelona.



O capitão dos leões começou por questionar os colegas por quem querem vencer e lembrou que «onde vai um, vão todos», lembrando as palavras de Ruben Amorim após o jogo em Famalicão. Matos sublinha que todos são precisos e acaba com uma pergunta: «Querem ser heróis?».



O melhor mesmo é ver: