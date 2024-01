Finalista ao Prémio Puskás, Nuno Santos perdeu a distinção de golo do ano para Guilherme Madureira, jogador brasileiro que foi o eleito pelo painel de especialistas embora tenha ficado atrás do jogador do Sporting na votação dos adeptos.

Dois dias depois da gala em Londres, Ruben Amorim falou sobre o assunto. «A única coisa que me surpreendeu foi que ganhou pelos fãs e eu pensei que ele ia perder pelos fãs, porque não somos uma comunidade tão grande para votar no Nuno e foi um brasileiro que ganhou. E depois os especialistas disseram que o dele não foi o melhor. Não percebo muito bem a escolha, mas é o que é», disse, resignado.

«É um momento importante, que se mete na galeria, mas muito mais importante é ganharmos ao Vizela», atirou.