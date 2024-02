Nuno Santos, jogador do Sporting, em declarações após o triunfo sobre o Young Boys por 3-1 para a Liga Europa:

«Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Eles não perdem em casa para o campeonato há dois anos. Impusemos o nosso futebol e fizemos um bom jogo. Falta a segunda mão e vamos entrar fortes como hoje. Não estamos habituados, mas adaptámo-nos bem ao relvado.

Queremos assumir o jogo [da segunda mão]. O que mister nos pede é sempre ter a bola, fazer golos e, com humildade, tentar passar à próxima eliminatória.

Já tive muitas boas versões no Sporting, é mais uma. É a minha quarta época a bom nível. Tive bons resultados e o que me preocupa é ajudar a equipa com golos, assistências e fazer bons jogos.»