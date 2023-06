Os sócios do Sporting aprovaram neste sábado, em Assembleia Geral, o orçamento do clube para 2023/24 e as contas consolidadas relativas aos exercícios de 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Ao todo, estiveram no Pavilhão João Rocha 1.113 sócios dos leões, sendo que o orçamento para o próximo exercício - de 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 - passou com 72,76 por cento de votos a favor, 26,13 contra, 0,80% brancos e 0,31% nulos.

Votação das contas consolidadas: