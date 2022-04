O duelo entre Sporting e Paços de Ferreira vai marcar o reencontro entre Ruben Amorim e Nico Gaitán, que dividiram o balneário quando o agora treinador leonino representava o Benfica.

Amorim lembrou as boas memórias que guarda desse tempo, mas atribui os louros ao internacional argentino.

«Tive muitos momentos felizes com o Gaitán, mais por culpa dele, pela qualidade que ele tinha, pelas alegrias que deu na altura como jogador do Benfica e colega dele. Sempre foi um rapaz muito simples, muito talentoso. Poderia ter sido ainda melhor jogador do que foi. Guardo boas memórias dele, espero que essas memórias acabem. Vamos estar em lados diferentes, vou querer ganhar e ele é muito competitivo. O talento ainda está lá, já não tem a mesma intensidade que tinha, é normal porque os anos passam. É sempre bom reencontrar amigos, mas dentro do campo eu vou lutar pelo meu clube e ele pelo dele. Que seja uma má memória para o Gaitán», afirmou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

Amorim foi ainda desafiado a analisar o regresso do ex-colega à Liga.

«Um bocadinho aquilo que aconteceu em Braga. Víamos que o talento estava lá, mas às vezes era mais difícil porque ele se voltava a lesionar. Neste momento tem uma pessoa que conhece bem, o César Peixoto e isso ajuda. Tem confiança, um clube bem organizado, bons jogadores à volta também. Sinto que está feliz a jogar. Espero que tenha um mau jogo em Alvalade. Vejo com agrado que faz o que gosta. Já jogou em grandes clubes e soube adaptar-se. A paixão pelo futebol está lá. Senti isso como jogador, é difícil alguém que jogou em grandes clubes baixar o nível. Vejo nele um jogador diferente, com o mesmo talento e a mesma paixão. Mas espero que tenha um péssimo jogo em Alvalade», disse, entre risos.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 28. jornada da Liga. Pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.