Uma imagem da Supertaça de Portugal no lugar de Pedro Gonçalves no balneário do Sporting, com um coração verde a legendar, deixou em sobressalto milhares de adeptos dos leões na manhã desta quinta-feira.

Muitos entenderam que a simples fotografia partilhada por Pote nas stories do Instagram soava a despedida, o que fez do camisola 28 dos leões assunto do momento no Twitter.

Com o seu nome a aparecer em mais de 30 mil publicações no Twitter em poucas horas, muitas delas com adeptos sportinguistas a questionarem se aquela publicação não apontaria para uma despedida, o jogador utilizou a sua conta daquela rede social para esclarecer e acalmar os adeptos.

«Foi só para mostrar o nosso troféu. E o meu lugar top», escreveu, com um emoji às gargalhadas.