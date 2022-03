O futebolista espanhol Pedro Porro, cedido pelo Manchester City ao Sporting, está a horas de estrear-se em campo na casa do clube inglês, ainda que do lado dos leões, no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na terça-feira, em declarações ao The Times, o lateral-direito de 22 anos mostrou o desejo de conhecer pessoalmente Pep Guardiola e que sabe que o catalão o tem no «radar», ainda que não possa prever o que vai acontecer no futuro.

«Ainda não tive a sorte de conhecer Pep [Guardiola], mas estou ansioso por isso. É um dos melhores treinadores da história. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas sei que ele me tem no seu radar. A minha obrigação é trabalhar arduamente para divulgar o meu nome», referiu Porro, que respondeu também ao eventual desejo de jogar pelo City.

«Eu tenho contrato até 2023. Não sei o que vai acontecer este verão. Obviamente que gostaria, um dia, de jogar pelo Manchester City. Seria uma oportunidade imperdível. Como já disse, é a melhor equipa na Europa neste momento e seria bom jogar com aqueles jogadores», referiu o internacional espanhol.

O Manchester City-Sporting tem arbitragem do turco Halil Umut Meler e arranca a partir das 20 horas desta quarta-feira, podendo ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.