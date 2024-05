Plutónio lançou o videoclip da última música «Acordar», que é em grande parte passado em Alvalade. Na referida música, o rapper fala do sonho de uma criança «de luso descendência africana», que quer «ver a luz» ao acordar.

«Meu brotha vai lá p'ra recordares o caminho de lá p'ra cá / Derrota só é garantida se tu não tentares / Calar as bocas que um dia disseram: "Não dá"», canta o músico português, com ascendência moçambicana.

Na videoclip gravado em Alvalade, que tem até uma passagem pela pala do estádio, Plutónio surge sempre com a camisola do Sporting e fala de uma criança que... se transforma em Geny Catamo.

O vídeo tem inclusivamente imagens dos golos marcados pelo lateral leonino no clássico com o Benfica, para além de mostrar o jogador no balneário

Veja como ficou o resultado final: